Магнитная буря 22 ноября 2023 года: затяжной геошторм начал развиваться по неожиданному сценарию

Его пик придется на 22 ноября, далее колебания снизятся до неопасных значений.
В среду, 22 ноября, магнитное поле Земли еще будет возмущенным. С 6:00 и до 9:00 утра по московскому времени сила геоударов будет равна 4-м баллам, что характерно для малой магнитной бури.
С 9 утра и до 18:00 вечера по московскому времени колебания в магнитном поле снизятся до нейтрального показателя в 2 балла.
В остальное время суток сила геомагнитных ударов будет равна 3-м баллам.
Метеочувствительным людям в дни магнитных бурь и накануне них советуют отказаться от вредных привычек. В идеале стоит отказаться от курения, употребления алкоголя и вредной еды навсегда. Но если ваш организм тяжело переносит перемены, то лучше воздержаться от этого хотя бы на период сильных геомагнитных ударов мощностью 5 и более баллов.
Также в это время лучше исключить из рациона соленую, копченую, жареную, жирную и острую пищу — она сгущает кровь и может вызвать повышение давления, образование тромбов.
Проводите больше времени на свежем воздухе, даже в такую осеннюю погоду. Недостаток кислорода пагубно сказывается на самочувствии — пропадает бодрость и работоспособность. Поэтому чаще посещайте парки, ходите пешком и проветривайте помещение, и вам будет легче переживать геомагнитные бури.