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08:23 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии наградили семиклассника, спасшего тонущую 5-летнюю девочку

Мальчик, не раздумывая бросился в водоем.

Источник: администрация Нефтекамска

Мэр Нефтекамска Эльдар Валидов наградил семиклассника из села Ташкиново Ярослава Юламанова. Мальчик в сентябре этого года спас из озера тонущую пятилетнюю девочку.

Девочка гуляла с подружкой и упала в водоем. Это заметил Ярослав, который сидел на пирсе. Мальчик, не раздумывая, бросился спасать ее.

«У доблести нет возраста. Он не думал о своем комфорте, счет шел на секунды. Такие поступки достойны награды. Спасибо за отвагу, бесстрашие и человечность!», — прокомментировал мэр города.

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