08:23 (мск), источник: АиФ Уфа
В Башкирии наградили семиклассника, спасшего тонущую 5-летнюю девочку
Мальчик, не раздумывая бросился в водоем.
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Мэр Нефтекамска Эльдар Валидов наградил семиклассника из села Ташкиново Ярослава Юламанова. Мальчик в сентябре этого года спас из озера тонущую пятилетнюю девочку.
Девочка гуляла с подружкой и упала в водоем. Это заметил Ярослав, который сидел на пирсе. Мальчик, не раздумывая, бросился спасать ее.
«У доблести нет возраста. Он не думал о своем комфорте, счет шел на секунды. Такие поступки достойны награды. Спасибо за отвагу, бесстрашие и человечность!», — прокомментировал мэр города.