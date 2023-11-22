08:25 (мск), источник: ЕАН
За дверь от дома в Екатеринбурге, в котором жил Борис Ельцин, запросят 1,5 миллиона рублей
Определена цена двери от подъезда дома по улице 8 Марта, 2 в Екатеринбурге, в котором жил первый президент России Борис Ельцин.
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Ее выставят на аукцион с начальной ценой 1,5 млн рублей.
Лот представлен на сайте екатеринбургского филиала аукционного дома «Литфонд», который организует аукцион. Сами торги пройдут 14 декабря.
Всего на аукционе представят 220 лотов. Самым дорогостоящим из них станет композиция «Белые медведи на льдине» с начальной ценой 40 млн рублей. Помимо вещей Ельцина, будут разыграны артефакты рок-музыкантов Александра Башлачева и Вячеслава Бутусова, певицы Насти Полевой и архив уральских горнозаводчиков Строгановых.