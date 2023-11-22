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08:15 (мск), источник: ИА Башинформ

Названы пять главных новогодних локаций в Кировском районе Уфы

В Кировском районе Уфы к празднованию Нового года будет подготовлено пять ледовых городков районного уровня.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы администрации района, праздничное оформление получат площадки в сквере Юнармейцев, перед Гостиным двором, ДК Искинский, ТРЦ «Мега», а также, впервые, в микрорайоне Кузнецовский затон.

Центральной районной площадкой станет городок в сквере Юнармейцев, украшенный почти 5000 метров иллюминации. Его поделят на несколько зон, в центре расположат 15-метровую елку.

Работы по заготовке льда и изготовлению фигур начнутся, как только позволят погодные условия.

Как информировал «Башинформ», ранее в мэрии Уфы сообщили место расположения резиденции Деда Мороза в городе. В этом году её разместят в сквере перед гостиницей «Азимут» на площади имени Ленина.

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