08:15 (мск), источник: ИА Башинформ
Названы пять главных новогодних локаций в Кировском районе Уфы
В Кировском районе Уфы к празднованию Нового года будет подготовлено пять ледовых городков районного уровня.
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По данным пресс-службы администрации района, праздничное оформление получат площадки в сквере Юнармейцев, перед Гостиным двором, ДК Искинский, ТРЦ «Мега», а также, впервые, в микрорайоне Кузнецовский затон.
Центральной районной площадкой станет городок в сквере Юнармейцев, украшенный почти 5000 метров иллюминации. Его поделят на несколько зон, в центре расположат 15-метровую елку.
Работы по заготовке льда и изготовлению фигур начнутся, как только позволят погодные условия.
Как информировал «Башинформ», ранее в мэрии Уфы сообщили место расположения резиденции Деда Мороза в городе. В этом году её разместят в сквере перед гостиницей «Азимут» на площади имени Ленина.