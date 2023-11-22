06:20 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Кого из политиков хоронили с почётным караулом и лафетом, как Тулеева?
Церемония прощания с экс-губернатором Аманом Тулеевым пройдёт по распоряжению действующего губернатора Сергея Цивилева.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Кого из политиков хоронили с почётным караулом, лафетом и салютом, как Амана Тулеева?
22 ноября в Кемерове пройдут похороны экс-губернатора Амана Тулеева. Накануне действующий губернатор Сергей Цивилев подписал распоряжение «О комиссии по организации и проведению похорон Тулеева Амана-гельды Молдагазыевича». Согласно документу, покойного похоронят на Центральном кладбище № 1 г. Кемерово с соблюдением следующих почестей: почётный караул, использование государственной символики Кемеровской области, транспортирование гроба на лафете, проведение салюта звуковыми сигналами, возложение цветов, гирлянд, венков и т.д.
«Подобные документы нередко принимаются в субъектах Федерации. В случае кончины бывших руководителей принимаются не только меры по организации похорон, но и объявляется траур, готовятся нормативные акты по увековечению памяти покойных первых лиц. Недавно подобные документы были подписаны главой республики Башкортостан Радием Хабировым в связи со смертью бывшего президента республики Муртазы Рахимова», — рассказал профессор КемГУ, доктор исторических наук Александр Коновалов.
По его словам, похороны Амана Тулеева — особый случай в церемониальной практике. «Он полный кавалер ордена “За заслуги перед Отечеством”, являлся федеральным министром (в 1996—1997 — министр РФ по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ. — Ред.). По традиции прощание предусматривает почётный караул, салют, исполнение гимнов. Использование лафета тоже является редким, но вполне обыденным явлением. В основном ритуал используется на похоронах высшего офицерского состава», — говорит историк.
В истории Кузбасса есть примеры масштабной организации похорон и касаются они первых лиц. Последний раз специальная комиссия образовывалась в связи с кончиной первого секретаря Кемеровского обкома КПСС Николая Спиридоновича Ермакова в марте 1987 г.
«Описанный протокол на федеральном уровне в современной практике распространялся на умерших председателей правительства Виктора Черномырдина в 2010 г. и Евгения Примакова в 2015 г. Особый церемониал предусматривался и на похоронах первого президента России Бориса Ельцина в 2007 г.», — вспоминает Александр Коновалов.
У Ельцина церемония отличалась тем, что его на отпевании поминали «первым президентом Борисом Николаевичем», а не рабом Божьим Борисом.
Тулеева будут отпевать в Знаменском кафедральном соборе Кемерова как раба Божьего Иоанна (таким именем он был крещён).