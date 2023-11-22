06:45 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Два новых «Адмирала» пополнили парк кемеровских троллейбусов
Также стартовал аукцион на поставку ещё 50 машин.
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Глава Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что в парк кемеровских троллейбусов поступили ещё два «Адмирала».
Новый транспорт поедет по маршруту № 1.
«Завод-производитель обновил внешний вид кузова, сохранив прежние характеристики “Адмирала”, — рассказал Анисимов.
Глава города напомнил, что на маршрутах № 1 и № 15 уже работают десять современных низкопольных троллейбусов с автономным ходом.
Также уже стартовал аукцион на закупку дополнительных 50 машин. Итоги подведут в декабре 2023 года.