08:42 (мск), источник: Om1.ru
Бесплатный каток заливают в Новосибирске
Зальют целый стадион.
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Каток на стадионе «Чкаловец» начали заливать в Дзержинском районе на этой неделе, сообщили в администрации района.
Каток будет бесплатным, отмечают в группе администрации во «ВКонтакте».
«Пока каток ещё только готовится встречать жителей. Как только будет известна дата открытия катка — мы сообщим», — также подчеркнули в соцсети.