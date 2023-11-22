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08:42 (мск), источник: Om1.ru

Бесплатный каток заливают в Новосибирске

Зальют целый стадион.

Источник: соцсети

Каток на стадионе «Чкаловец» начали заливать в Дзержинском районе на этой неделе, сообщили в администрации района.

Каток будет бесплатным, отмечают в группе администрации во «ВКонтакте».

«Пока каток ещё только готовится встречать жителей. Как только будет известна дата открытия катка — мы сообщим», — также подчеркнули в соцсети.

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