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07:41 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

В Казахстане из-за непогоды перекрыли 8 участков республиканских дорог

АЛМАТЫ, 22 ноября — Sputnik. В связи с сильным порывистым ветром и дождем в трех регионах страны закрыто 8 участков республиканских дорог, сообщила пресс-служба «КазАвтоЖол».

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Источник: Sputnik.kz

Ограничение движения для всех видов транспорта действует на следующих участках:

В Акмолинской области:

  1. «Костанай-Аулиеколь-Сурган», уч. гр. Костанайской области-п. Сурган.
  2. «Жаксы-Есиль-Бузулук», уч. г. Жаксы-п. Бузулук.
  3. «Жезказган-Петропавловск», уч. гр. СКО-гр. Костанайской области.
  4. «Екатеринбург-Алматы», уч. гр. СКО-г. Атбасар.

В Северо-Казахстанской области:

  1. «Жезказган-Петропавловск», уч. гр. Акмолинской области-с. Дружбинское.
  2. «Екатеринбург-Алматы», уч. с. Чистополье-гр. Акмолинской области.

В Костанайской области:

  1. «Костанай-Аулиеколь-Сурган», уч. п. Аулиеколь-гр. Акмолинской области.
  2. «Жезказган-Петропавловск», уч. г. Аркалык-гр. Акмолинской области.

В сообщении отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 170 единиц техники, 240 человек персонала.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области из-за непогоды четвертые сутки остаются без электричества 55 сел в семи районах.

В регионе до сих пор не могут устранить последствия непогоды, тем временем по области вновь объявлено штормовое предупреждение.

Причиной столь долгого устранения аварии руководство местного ЖКХ называли большой объем повреждений на большой территории и ветхость электросетей, износ которого по области составляет 95 процентов.

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