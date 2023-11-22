В Казахстане из-за непогоды перекрыли 8 участков республиканских дорог

Ограничение движения для всех видов транспорта действует на следующих участках:
В Северо-Казахстанской области:
В сообщении отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 170 единиц техники, 240 человек персонала.
Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области из-за непогоды четвертые сутки остаются без электричества 55 сел в семи районах.
В регионе до сих пор не могут устранить последствия непогоды, тем временем по области вновь объявлено штормовое предупреждение.
Причиной столь долгого устранения аварии руководство местного ЖКХ называли большой объем повреждений на большой территории и ветхость электросетей, износ которого по области составляет 95 процентов.