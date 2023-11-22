Главное
Спецоперация на Украине
08:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Как до этого дошло: появились кадры женщины, которая 20 лет не была в больнице, а ее опухоль выросла до 16 килограмм

Экс-глава минздрава Приморья опубликовала кадры женщины, которая 20 лет не ходила в больницу.

Источник: Соцсети

Заместитель председателя правительства Приморья Анастасия Худченко в своем telegram-канале опубликовала фотографию женщины, которая 20 лет не ходила в больницу и в итоге попала на операционный стол с 16-килограммовой опухолью. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Снимок, который опубликовала зампред, по-настоящему шокирует. На фотографии женщина в коляске с огромным животом, которой делают УЗИ.

Напомним, что об этой истории «Комсомолка» писала ранее. На протяжении 20 лет женщина не обращалась к врачу, и даже то, что последние два года ее живот увеличивался, не сподвигло ее пойти в больницу. Вызвала скорую она только тогда, когда из-за болей не могла ходить, сидеть и лежать.

Тогда-то и выяснилось, что у нее гигантская кистома яичника, которую врачи удаляли из организма женщины на протяжении трех часов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 22 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Алексей Пиманов: Подождите, когда с СВО придет новая элита
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье