Как до этого дошло: появились кадры женщины, которая 20 лет не была в больнице, а ее опухоль выросла до 16 килограмм

Заместитель председателя правительства Приморья Анастасия Худченко в своем telegram-канале опубликовала фотографию женщины, которая 20 лет не ходила в больницу и в итоге попала на операционный стол с 16-килограммовой опухолью. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Снимок, который опубликовала зампред, по-настоящему шокирует. На фотографии женщина в коляске с огромным животом, которой делают УЗИ.
Напомним, что об этой истории «Комсомолка» писала ранее. На протяжении 20 лет женщина не обращалась к врачу, и даже то, что последние два года ее живот увеличивался, не сподвигло ее пойти в больницу. Вызвала скорую она только тогда, когда из-за болей не могла ходить, сидеть и лежать.
Тогда-то и выяснилось, что у нее гигантская кистома яичника, которую врачи удаляли из организма женщины на протяжении трех часов.