Главное
Спецоперация на Украине
08:46 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Врач сказала белорусам забыть про кетчуп и майонез при этих заболеваниях

Диетолог сказала, при каких заболеваниях нельзя кетчуп и майонез.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, при каких заболеваниях необходимо отказаться от кетчупа и майонеза. Об этом врач-диетолог Гузель Евстигнеева предупредила белорусов и других читателей, пишет «Москва 24».

Так, специалист пояснила, что исключить из рациона кетчуп и майонез стоит людям с инсулинорезистентностью.

— Это состояние лежит в основе сахарного диабета, ожирения и метаболического синдрома, — обратила внимание диетолог.

Здесь же гастроэнтеролог указала на то, что при инсулинорезистентности необходимо выбирать натуральные продукты и избегать таких стимуляторов вкуса, как кетчуп и майонез. Но еще эти и другие соусы противопоказаны при снижении веса.

— Кроме того, майонез сам по себе жирный, а кетчуп содержит довольно много сахара, — предупредила эксперт.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 22 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Алексей Пиманов: Подождите, когда с СВО придет новая элита
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье