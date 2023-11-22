08:46 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Врач сказала белорусам забыть про кетчуп и майонез при этих заболеваниях
Диетолог сказала, при каких заболеваниях нельзя кетчуп и майонез.
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Стало известно, при каких заболеваниях необходимо отказаться от кетчупа и майонеза. Об этом врач-диетолог Гузель Евстигнеева предупредила белорусов и других читателей, пишет «Москва 24».
Так, специалист пояснила, что исключить из рациона кетчуп и майонез стоит людям с инсулинорезистентностью.
— Это состояние лежит в основе сахарного диабета, ожирения и метаболического синдрома, — обратила внимание диетолог.
Здесь же гастроэнтеролог указала на то, что при инсулинорезистентности необходимо выбирать натуральные продукты и избегать таких стимуляторов вкуса, как кетчуп и майонез. Но еще эти и другие соусы противопоказаны при снижении веса.
— Кроме того, майонез сам по себе жирный, а кетчуп содержит довольно много сахара, — предупредила эксперт.