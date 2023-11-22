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08:37 (мск), источник: Om1.ru

Владимир Крупко объяснил появление чёрного следа в небе над Омском

Оказалось, что это обычное явление.

В паблике «ЧП Омск» омичи опубликовали видео, где запечатлён чёрный след в небе. Видео было снято вечером 21 ноября в Ленинском округе.

«Что-то с неба падает, причем медленно. Странно. Вот такая штука. И большая», — прокомментировала видео автор.

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Руководитель Омского планетария Владимир Крупко в комментарии Om1.ru рассказал, что явление в небе, которое напугало омичей, на самом деле обычное. Это инверсионный след от реактивных моторов самолётов.

«Инверсионный след самолёта. Если бы подсвечивало солнце, был бы белым», — прокомментировал видео специалист.

Во время загрузки произошла ошибка.
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