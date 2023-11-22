08:37 (мск), источник: Om1.ru
Владимир Крупко объяснил появление чёрного следа в небе над Омском
Оказалось, что это обычное явление.
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В паблике «ЧП Омск» омичи опубликовали видео, где запечатлён чёрный след в небе. Видео было снято вечером 21 ноября в Ленинском округе.
«Что-то с неба падает, причем медленно. Странно. Вот такая штука. И большая», — прокомментировала видео автор.
Руководитель Омского планетария Владимир Крупко в комментарии Om1.ru рассказал, что явление в небе, которое напугало омичей, на самом деле обычное. Это инверсионный след от реактивных моторов самолётов.
«Инверсионный след самолёта. Если бы подсвечивало солнце, был бы белым», — прокомментировал видео специалист.