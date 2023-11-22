Все в сад! В Нижнем Новгороде дефицит воспитателей и нянь

В детские сады Нижнего Новгорода ищут 387 воспитателей и 497 младших воспитателей — проще говоря, нянечек. В 2022 году ситуация была ещё хуже: детсадам не хватало 695 педагогов и 539 младших воспитателей, сообщили в городском департаменте образования.
По данным городских властей, средняя зарплата дошкольного педагога в столице Приволжья, — 42,8 тыс. руб. в месяц. Младшие воспитатели и сотрудники пищеблока в детсаду могут рассчитывать в среднем на 25,8 тыс. руб. в месяц.
При этом в соседней Ивановской области воспитатели ежемесячно в среднем получают 28 058 ₽, а в Республике Мордовия и того меньше — 25 761 ₽ Таковы данные Росстата за январь-сентябрь 2023 года.
Сейчас на одну открытую вакансию воспитателя или няни в Нижегородской области приходится 3,7 резюме, и это говорит о дефиците специалистов, подтвердили официальные данные представители рекрутингового портала HeadHunter.
Кроме детских садов, сотрудников активно ищут частные развивающие дошкольные образовательные учреждения, фитнес-группы, бэби-клубы. Удивительно, но для каждой второй вакансии опыта работы не требуется. Только в 16% случаев будущий работодатель просит иметь опыт работы от трёх лет.
«Опыт необязателен, но необходимо педагогическое образование. Кандидатам на должность няни, или младшего воспитателя, достаточно общего среднего или начального, — уточнила руководитель пресс-службы “HeadHunter Поволжье” Арина Батракова. — Абсолютно все соискатели должны иметь медкнижку и справку об отсутствии судимости. В некоторых вакансиях написано: “Рассматриваем только людей, любящих детей и свою работу”.
Кроме того, воспитатели должны обеспечить охрану жизни и здоровья детей в дошкольном учреждении, они должны проводить развивающие занятия и вовлекать родителей в образовательный процесс. Из бонусов для будущих сотрудников — «полноценный отпуск летом», бесплатное питание и место в саду для ребёнка.
Выгорают на рабочем месте.
А что с реальными зарплатами? Данные рекрутингового портала несколько отличаются от официальных. Так, с января по октябрь 2023 года на рекрутинговой платформе разместили 688 вакансий для воспитателей из Нижегородской области: 161 — в августе, 175 — в сентябре и 166 — в октябре. Диапазон предлагаемых зарплат — от 20 000 ₽ до 34 871 ₽ в месяц.
От 50 000 ₽ до 70 000 ₽ были готовы предложить воспитателю дошкольного учреждения в регионе лишь раз за 2023 год. Одному из частных детских садов в Нижнем Новгороде требовался специалист для работы с мини-группой воспитанников с расстройствами аутистического спектра (семь человек). Вакансию заполнили.
«Молодёжи в профессию приходит мало, а именно от опыта часто напрямую зависит зарплата. Но оклады маленькие, и даже со всеми надбавками едва ли набежит 25 000 — 30 000 ₽ При этом детей в группе по 30−35 человек, — рассказала на условиях анонимности воспитатель одного из детсадов Нижегородской области. — А родители в большинстве своём требуют особого внимания к ребёнку. К тому же хороший педагог ещё должен найти время на саморазвитие и заполнение разного рода документов. Люди просто выгорают».
По словам педагога, раньше вопрос с нянечками часто решался за счёт мам, готовых работать за маленькую зарплату, а то и на полставки, если их малыш получит место в детсаду.
Сейчас желающих практически нет — проще, например, нанять няню домой и самой пойти зарабатывать другие деньги — побольше.
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