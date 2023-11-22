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08:57 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

МЧС предупреждает о гололедице в Беларуси в среду

МИНСК, 22 ноя — Sputnik. В среду на отдельных участках дорог Беларуси сохранится гололедица, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям в официальном Telegram-канале ведомства.

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Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и повышает риск травматизма населения.

Синоптики также объявили на сегодня желтый уровень опасности из-за гололедицы.

В среду, по прогнозам Белгидромета, будет облачная с прояснениями погода. Ветер ожидается северный, северо-восточный 2−7 м/с. Дневная температура воздуха составит −1…-6°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Гомеле в среду столбик термометра опустится до отметки −3…-5°C. В этих городах сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В белорусской столице на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северный 2−7 м/с.

В Бресте и Гродно будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, гололедица, −1…-3°C, ветер северный 2−7 м/с.

Холоднее всего среди областных центров в среду будет в Витебске и Могилеве, где дневная температура воздуха составит −4…-6°C. В этих городах сегодня ожидается облачная с прояснениями погода и в основном без осадков. На отдельных участках дорог также сохранится гололедица. Ветер прогнозируется северный 2−7 м/с.

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