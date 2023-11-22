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07:52 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Морозы до −30 градусов придут в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября, ФедералПресс. В ближайшие выходные в Приморье настоящая зима. Ночные температуры воздуха в некоторых районах края опустятся до −30 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +16° 5 м/с 88% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Dave Hoefler/CC0

Как передает «Примгидромет», ночь на субботу будет морозная, во многих районах края температура опустится до −20 градусов. Однако на северо-востоке будет еще холоднее, здесь ожидаются морозы до −30 градусов.

Днем в Приморье будет до −10 градусов, на севере — до −16. На побережье вероятен сильный северо-западный ветер.

В воскресенье в крае немного потеплеет.

Во Владивостоке в субботу будет холодно и ветрено. Ночью ожидается до −12 градусов, днем — до −8. В воскресенье ветер стихнет и станет теплее на 3−5 градусов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что китайский циклон испортит погоду в Приморье в ближайшие дни.

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