07:52 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
Морозы до −30 градусов придут в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября, ФедералПресс. В ближайшие выходные в Приморье настоящая зима. Ночные температуры воздуха в некоторых районах края опустятся до −30 градусов.
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Как передает «Примгидромет», ночь на субботу будет морозная, во многих районах края температура опустится до −20 градусов. Однако на северо-востоке будет еще холоднее, здесь ожидаются морозы до −30 градусов.
Днем в Приморье будет до −10 градусов, на севере — до −16. На побережье вероятен сильный северо-западный ветер.
В воскресенье в крае немного потеплеет.
Во Владивостоке в субботу будет холодно и ветрено. Ночью ожидается до −12 градусов, днем — до −8. В воскресенье ветер стихнет и станет теплее на 3−5 градусов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что китайский циклон испортит погоду в Приморье в ближайшие дни.