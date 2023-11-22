07:39 (мск), источник: Комсомольская правда
Частный приют для бездомных животных появился в Хабаровске
До конца года в Хабаровске отловят 1,5 тысячи бездомных кошек и собак.
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В Хабаровске до конца года запланировали отловить больше полутора тысяч бездомных собак и кошек. В этом году субвенция на работу превысила 26,5 миллиона рублей. На данный момент в городе отловили 1010 собак и 168 кошек — всего 1178 животных. На пожизненном содержании находится только 27 четвероногих. Это только собаки, которых ветеринары признали агрессивными.
Сейчас пойманных питомцев сажают на 15-дневный карантин, потом стерилизуют, делают прививки и маркируют. Потом, если животное не представляет опасности, его возвращают на прежнее место обитания. Все записывают на камеру.
— Неравнодушные представители частного бизнеса при поддержке администрации города создали приют «Добрый пес». Организация уже получила в пользование земельный участок в районе Березовского шоссе, на котором развернуты работы по его отсыпке и планировке, устройству ограждения, пункта охраны. К участку подведена сеть электроснабжения, обустроено наружное освещение. В данный момент ведутся работы по устройству ограждения земельного участка. Планируются работы по устройству вольеров для содержания животных, зон для выгула собак, помещения для персонала, — рассказала главный специалист производственного отдела городского управления ЖКХ Юлия Драновская.
В планах также покупка модульных конструкций и создание медицинского блока, зданий для постоянного и временного содержания животных, карантин.
В 2024 году в городе планируется отловить больше двух тысяч беспризорных животных.