Главное
Спецоперация на Украине
07:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке эвакуируют припаркованные на остановках авто

Нарушители оплатят не только нарушение ПДД, но и эвакуацию автомобиля.

Источник: PrimaMedia.ru

Мэрия Владивостока и ГИБДД Приморья продолжают наказывать рублём «автохамов», которые оставляют свои машины в непредназначенных для стоянки местах. Накануне проверка и эвакуация автомобилей с автобусных остановок прошли в районе улицы Черёмуховой во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

В среду, 22 ноября, рейды пройдут ещё в нескольких районах, но в каких именно, чиновники не озвучили. В администрации города отметили, что нарушители заплатят штраф не только за нарушение ПДД, но и оплатят эвакуацию автомобиля.

Городские власти просят автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и не затруднять работу общественного транспорта, посадку и высадку пассажиров.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта