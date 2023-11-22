07:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Во Владивостоке эвакуируют припаркованные на остановках авто
Нарушители оплатят не только нарушение ПДД, но и эвакуацию автомобиля.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мэрия Владивостока и ГИБДД Приморья продолжают наказывать рублём «автохамов», которые оставляют свои машины в непредназначенных для стоянки местах. Накануне проверка и эвакуация автомобилей с автобусных остановок прошли в районе улицы Черёмуховой во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
В среду, 22 ноября, рейды пройдут ещё в нескольких районах, но в каких именно, чиновники не озвучили. В администрации города отметили, что нарушители заплатят штраф не только за нарушение ПДД, но и оплатят эвакуацию автомобиля.
Городские власти просят автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и не затруднять работу общественного транспорта, посадку и высадку пассажиров.