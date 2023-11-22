07:37 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Умер учёный и ветеран труда из Хабаровска Юрий Захаров
Покойный проявил себя не только в науке, но и в литературной деятельности, а также в патриотическом воспитании.
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В Хабаровске скончался известный учёный, ветеран труда и автор гимна 64-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады Восточного военного округа Юрий Александрович Захаров.
Юрий Александрович Захаров родился 12 августа 1938 года. Свою продолжительную жизнь он посвятил прежде всего науке и открытиям. Покойный работал в Дальневосточном научном центре Академии Наук СССР, где занимал пост замдиректора, Институте горного дела ДВНЦ Академии Наук СССР, Институте машиноведения и металлургии ДВО Академии Наук СССР, где состоял на должности главного инженера. В последние десятилетия жизни он трудился в Дальневосточном отделении РАН и в Хабаровском отделении института прикладной математики Дальневосточного отделения РАН. Публиковался в научно-теоретическом журнале «Ойкумена», отметился продуктивными разработками, был автором множества изобретений и патентов. За свои заслуги удостоился званий Заслуженного стандартизатора и рационализатора СССР и ветерана труда.
До конца своих дней Юрий Александрович сохранял патриотические убеждения, вдохновлял молодёжь на любовь к России, Хабаровску и Хабаровскому краю. За успехи в области военно-патриотического воспитания и в уставной работе был удостоен почётного звание подполковника. Также был награждён медалью Союза Советских офицеров и Почетным орденом ЦК КПРФ.
Прощание с Юрием Александровичем Захаровым состоится 23 ноября в Нижнем храме Спасо-Преображенского собора. Проводы усопшего в последний путь начнутся в 11:00.
«АиФ-Дальинформ» выражает соболезнования родным и коллегам покойного.