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07:37 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Умер учёный и ветеран труда из Хабаровска Юрий Захаров

Покойный проявил себя не только в науке, но и в литературной деятельности, а также в патриотическом воспитании.

Источник: Из личного архива

В Хабаровске скончался известный учёный, ветеран труда и автор гимна 64-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады Восточного военного округа Юрий Александрович Захаров.

Юрий Александрович Захаров родился 12 августа 1938 года. Свою продолжительную жизнь он посвятил прежде всего науке и открытиям. Покойный работал в Дальневосточном научном центре Академии Наук СССР, где занимал пост замдиректора, Институте горного дела ДВНЦ Академии Наук СССР, Институте машиноведения и металлургии ДВО Академии Наук СССР, где состоял на должности главного инженера. В последние десятилетия жизни он трудился в Дальневосточном отделении РАН и в Хабаровском отделении института прикладной математики Дальневосточного отделения РАН. Публиковался в научно-теоретическом журнале «Ойкумена», отметился продуктивными разработками, был автором множества изобретений и патентов. За свои заслуги удостоился званий Заслуженного стандартизатора и рационализатора СССР и ветерана труда.

Юрий Александрович проявил себя не только на поприще науки, но и в литературной деятельности. Неоднократно участвовал и побеждал в конкурсах произведений о Хабаровске. Стал автором одного из гимнов краевой столицы, гимна 64-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады Восточного военного округа, а также стихотворения «Донбасс», в котором откликнулся на события на востоке Украины. Помимо этого, писал тексты для журнала «Рыбак Хабаровского края».

До конца своих дней Юрий Александрович сохранял патриотические убеждения, вдохновлял молодёжь на любовь к России, Хабаровску и Хабаровскому краю. За успехи в области военно-патриотического воспитания и в уставной работе был удостоен почётного звание подполковника. Также был награждён медалью Союза Советских офицеров и Почетным орденом ЦК КПРФ.

Прощание с Юрием Александровичем Захаровым состоится 23 ноября в Нижнем храме Спасо-Преображенского собора. Проводы усопшего в последний путь начнутся в 11:00.

«АиФ-Дальинформ» выражает соболезнования родным и коллегам покойного.

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