07:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Многострадальный маршрут на Попова и Рейнеке во Владивостоке вновь остался без перевозчика
Поломалось судно, которое перевозит пассажиров на острова Попова и Рейнеке во Владивостоке.
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Судно «Влад-Регул», которое должно обеспечивать перевозку пассажиров с континентальной части Владивостока на острова Попова и Рейнеке, встало на ремонт. Вчера на нем обнаружили поломку, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на муниципальный центр управления столицы Приморья.
Сейчас вместо него людей на острова и обратно доставляет катамаран «Москва». Сегодня он отправится из Владивостока в 17:00, завтра выйдет в 07:30 с Рейнке и 08:00 с Попова.
Сейчас специалисты прилагают усилия для максимально оперативного возвращения «Влад-Регул» в строй.
Предварительно, устранение поломки судна на воздушной подушке должно завершиться 24 ноября.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что утверждено расписание движения «Влад-Регул» на зимний период. С острова Русский на остров Попова судно будет отправляться ежедневно в 9:50, 14:25 и в 15:55. С острова Попова до острова Рейнеке рейсы будут осуществляться также каждый день в 9:20, 10:50 и в 15:25.
Для того, чтобы пассажиры могли добраться до бухты Боярин на острове Русский, откуда будет отправляться «Влад-Регул», мэрией запущен новый автобусный маршрут № 29б «Океанский проспект — Бухта Боярина — Океанский проспект».