В Ташкентском зоопарке запустили программу «Опекун»

Ташкентский зоопарк внедряет в свою практику распространенный в мире тренд и запускает программу опекунства. Это новое в работе зоопарка направление поможет не только его обитателям, но и самим опекунам, положительно отразившись на имидже компании.
Взяв опеку над животными, компании получают дополнительную возможность в формировании благоприятного имиджа бренда.
Так, вольер выбранного животного будет брендирован символикой компании-опекуна, а название компании, присматривающей за питомцев, будет упоминаться на сайте и в социальных сетях Ташкентского зоопарка.
Одним из самых приятных преимуществ программы «Опекун» станет возможность совершать частные экскурсии по зоопарку. Кроме того, для тех, кто решил окружить питомца зоопарка особым вниманием и заботой, зоопарк обещает и другие особые привилегии.