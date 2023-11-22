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09:38 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В Ташкентском зоопарке запустили программу «Опекун»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ташкентский зоопарк запустил программу опекунства. Теперь особым вниманием и заботой можно окружить любого питомца, а взамен получить приятные привилегии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Ташкентский зоопарк внедряет в свою практику распространенный в мире тренд и запускает программу опекунства. Это новое в работе зоопарка направление поможет не только его обитателям, но и самим опекунам, положительно отразившись на имидже компании.

Взяв опеку над животными, компании получают дополнительную возможность в формировании благоприятного имиджа бренда.

Так, вольер выбранного животного будет брендирован символикой компании-опекуна, а название компании, присматривающей за питомцев, будет упоминаться на сайте и в социальных сетях Ташкентского зоопарка.

Одним из самых приятных преимуществ программы «Опекун» станет возможность совершать частные экскурсии по зоопарку. Кроме того, для тех, кто решил окружить питомца зоопарка особым вниманием и заботой, зоопарк обещает и другие особые привилегии.

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