08:10 (мск), источник: AmurMedia.ru
«Ледовая симфония» украсит парк «Динамо» в Хабаровске
С 21 по 24 декабря к созданию своих произведений приступят ледовые скульпторы.
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«Ледовая симфония» — тема конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь-2023». 21-е по счету состязание скульпторов и художников стартует в Хабаровске в декабре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Прием заявок на участие в юбилейном двадцатом конкурсе ледовых скульптур «Амурский хрусталь» (0+) пройдет с 1 по 8 декабря. Как рассказали в городском департаменте, его тематика связана с тем, что 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом Рахманинова. Напомним, в этом году музыкальный мир отметил 150 лет со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова.
Для участия в конкурсе необходимо подать в департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска заявку с приложенным эскизным проектом ледовой скульптуры на листе формата A4 с названием композиции.
Прием заявок на участие в конкурсе производится по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, кабинеты № 402, 403 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Телефоны для справок: 41−99−08, 40−91−39, e-mail: art@khv27.ru.
С 21 по 24 декабря скульпторы в парке «Динамо» будут создавать свои ледовые произведения.
Жюри будет оценивать таланты художников по ряду критериев: техника и мастерство обработки льда, степень законченности произведения, рациональное использование материала, оригинальность композиционного решения и общее впечатление от произведения, складывающееся у публики.
Имена победителей станут известны в конце декабря 2023 года.