Боксер из Минусинска проведет бой в ОАЭ с австралийцем

Сопернику минусинца 44 года. Он действующий чемпион Океании по версии WBA Oceania и чемпион Австралии по версии IBF Australasian, бывший чемпион мира по версиям WBA и WBF, чемпион WBA Inter-Continental, серебряный чемпион Азии по версии WBC Asian Boxing Council Silver. Последний бой Браун провел в марте 2023 года в Дубае, где техническим нокаутом проиграл американцу Джареллу Миллеру. Всего в профессиональной карьере у Брауна 35 боёв, из которых 31 победа (27 нокаутом) и 4 поражения.
Петровский провел предыдущий поединок в августе 2023 года в Москве, где большинством победил экс-претендента на титул чемпиона мира по версии WBC американца Кевина Джонсона. На профессиональном ринге сибиряк дебютировал в феврале 2022 года. С тех пор Марк одержал 6 побед в 6 поединках (4 нокаутом).
Отметим, бой пройдет в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». Также свои поединки проведут Альберт Батыргазиев, Евгений Тищенко и Муслим Гаджимагомедов, сообщает Крайспорт.