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08:28 (мск), источник: НИА Красноярск

Боксер из Минусинска проведет бой в ОАЭ с австралийцем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 9 декабря в Дубае (ОАЭ) чемпион мира по боксу из Минусинска Марк Петровский проведет бой с действующим чемпионом Океании по версии WBA Oceania австралийцем Лукасом Брауном. Бой в тяжелом весе рассчитан на 10 раундов.

Источник: Крайспорт

Сопернику минусинца 44 года. Он действующий чемпион Океании по версии WBA Oceania и чемпион Австралии по версии IBF Australasian, бывший чемпион мира по версиям WBA и WBF, чемпион WBA Inter-Continental, серебряный чемпион Азии по версии WBC Asian Boxing Council Silver. Последний бой Браун провел в марте 2023 года в Дубае, где техническим нокаутом проиграл американцу Джареллу Миллеру. Всего в профессиональной карьере у Брауна 35 боёв, из которых 31 победа (27 нокаутом) и 4 поражения.

Петровский провел предыдущий поединок в августе 2023 года в Москве, где большинством победил экс-претендента на титул чемпиона мира по версии WBC американца Кевина Джонсона. На профессиональном ринге сибиряк дебютировал в феврале 2022 года. С тех пор Марк одержал 6 побед в 6 поединках (4 нокаутом).

Отметим, бой пройдет в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». Также свои поединки проведут Альберт Батыргазиев, Евгений Тищенко и Муслим Гаджимагомедов, сообщает Крайспорт.

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