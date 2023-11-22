Крымский мост: оперативная информация на утро среды

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — сказано в сообщении.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен только легковому транспорту общей массой до 3,5 тонн. Необходимо обязательно проходить досмотр.
Остальной транспорт следует либо через паромную переправу, работа которой на вечер приостанавливается, либо по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход — стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.