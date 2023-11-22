08:37 (мск), источник: МК.RU Иркутск
В Иркутске теперь можно сдать 20 видов вторсырья в одном месте
В областном центре энтузиасты открыли большой экологический центр.
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Иркутск продолжает работать над своей экологичностью. В городе открылось сразу два экоцентра «Добрые вещи» — на улице Академической, 74, рядом с Домом кино, и в Иркутске II на улице Муравьева, 13. Тут можно сдать 20 видов вторсырья, которое в дальнейшем отправится на переработку, а также купить вещи по весьма бюджетным ценам. Площадь двух экоцентров больше тысячи квадратных метров.
Небезызвестный иркутянам фонд «Оберег», который занимается помощью обездоленным, решил включиться в экологическую повестку.
— Задумка создать экоцентр «Добрые вещи» у нас появилась три года назад. У нас миссия глобальная, хотим приучать иркутян быть более экологичными даже в мелочах, — говорит директор «Оберега» Александр Соболев.
— Большинство людей выбрасывают мусор на помойку. Но почти весь мусор можно сделать вторсырьем. У нас есть отдельное помещение, где мы принимаем 20 видов вторсырья. Уже сейчас имеем 16 контрактов с заводами переработки, которые из этого делают что-то полезное. Из пробок бутылок делают крошку, из пластика делают 3D-нити. В планах, когда у нас будет больше места и денег, — принимать 35 видов сырья, так называемых фракций. Мы принимаем такие фракции, которые в Иркутске, наверное, больше нигде не принимают: это блистеры от таблеток, бритвенные станки, курительные сигареты- «одноразки», которые разбираем, часть отправляем как батарейки, а часть как пластик на переработку, — объясняет масштаб задумки Соболев.
Кроме того, здесь иркутские мастера могут выставлять свое рукоделие.
— Отличная идея: если человек делает что-то своими руками из вторсырья, то можно выставлять и продавать свою продукцию у нас. Уже заключено около 40 контрактов с иркутскими умельцами, — уверяет Александр.
В новом экоцентре можно не только сдать вторсырье, но и приобрести одежду. Идейный вдохновитель проекта рассказывает, что они уже работают и с брендовыми магазинами, забирая у них некупленные вещи старых коллекций. Все деньги от продажи пойдут в фонд «Оберег». Но раздача бесплатной одежды при этом не отменяется — ее по-прежнему будут развозить по нуждающимся. Такое вот перераспределение материальных благ.
Еще одно направление — бытовая химия на разлив, в свою тару. Ведь по статистике 12% пластика на мусорках — это упаковки от шампуней, гелей и моющих средств.
Комплексный подход не оставил без пригляда и сломанную технику — ее можно сдать в «Оберег», здесь ее, возможно, отремонтируют и продадут.
В ближайшее время подобные центры откроются еще в пяти городах в Иркутской области и соседних регионах.
— Мы никакие гранты не выигрывали и ни копейки от города и области не получили. Все на собственные деньги. Хотим показать свой результат. Планы у нас очень амбициозные, мы хотим открыться еще в пяти городах: Ангарске, Черемхово, Красноярске и Улан-Удэ.
— Я с большим интересом наблюдаю за развитием «Оберега». У них постоянное развитие. У «Оберега» партнеров и волонтеров не сосчитать, это целая армия. Александр и его команда умеют схватить важную, жгучую и актуальную тему или проблему, берут — и начинается процесс осмысливания, что и как дальше делать. Экопроблема в нашем обществе встала особо остро, мусор нас уже выживает с планеты. Я уверена, что этот проект получит развитие, — считает Светлана Кулинич, почетный председатель регионального отделения Российского детского фонда, почетный гражданин Иркутска.