10:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Агент Худобина рассказал, почему чемпион мира ушел из красноярского ХК «Сокол»
Звездный вратарь перешел в «Сибирь».
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Чемпион мира Антон Худобин ушел из красноярского ХК «Сокол», чтобы играть в плей-офф КХЛ. Об этом в интервью Metaratings рассказал агент игрока Александр Черных.
Напомним, ранее стало известно, что звездный вратарь перебрался в новосибирскую «Сибирь». По словам агента, у Худобина также был вариант уехать во Владивосток и выступать там за местный клуб «Адмирал». Но перед «Сибирью» стоят более высокие задачи. Команда может выйти в серию плей-офф КХЛ.
Черных также заявил, выступать в Красноярске Худобин остался, чтобы поддержать форму. Летом игрок остался без клуба. У него закончился контракт с «Чикаго Блэкхокс». Именно в США и Канаде Худобин провел большую часть спортивной карьеры. В 2020 он в составе «Далласа» вышел в финал Кубка Стэнли.
Играл голкипер и за сборную России. В 2014 году он стал чемпионом мира по хоккею. Контракт с красноярским «Соколом» Худобин подписал осенью 2023 года. В ВХЛ он провел 11 матчей и уехал выступать в главную лигу российского хоккея — КХЛ.