08:28 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбасс поступают сотни телеграмм в связи с кончиной Амана Тулеева
Соболезнования семье экс-губернатора Кузбасса прислал Владимир Путин и члены Правительства РФ.
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На церемонию прощания с экс-губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым собрались сотни человек. Кто не может присутствовать лично шлют телеграммы со словами соболезнования семье и близким покойного. Такие послания поступают одно за другим.
Несколько минут назад в зале прощания были зачитаны тексты телеграмм от президента страны Владимира Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Совета федерации федерального собрания Валентины Матвиенко. Она пишет, что «в сердце Тулеева было место для каждого кузбассовца».
Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев вспоминает бывшего губернатора Кузбасса, как мудрого, компетентного политика с твёрдыми принципами, готового всегда прийти на помощь людям.
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