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10:49 (мск), источник: Наш Красноярский край

В 2024 году в Красноярске пройдут съемки сериала о спасателях

Об этом рассказал генеральный продюсер кинокомпании «Приор» Родион Павлючик.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске в период с апреля по сентябрь 2024 года будут снимать 20 серий шестого сезона «Пять минут тишины». Сюжет сериала строится на рассказе о судьбах и взаимоотношениях сотрудников поисково-спасательного отряда, об их рабочих буднях и героических подвигах.

Как рассказал генеральный продюсер кинокомпании «Приор» Родион Павлючик, съемки будут проходить не только в Красноярске, но и в некоторых городах и районах края, а также на популярных в регионе природных локациях. Режиссером сериала стал Андрей Праздников, производит фильм телекомпания НТВ. Всего ожидается прибытие в Красноярск не менее сотни артистов и членов съемочной группы.

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