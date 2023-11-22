10:49 (мск), источник: Наш Красноярский край
В 2024 году в Красноярске пройдут съемки сериала о спасателях
Об этом рассказал генеральный продюсер кинокомпании «Приор» Родион Павлючик.
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В Красноярске в период с апреля по сентябрь 2024 года будут снимать 20 серий шестого сезона «Пять минут тишины». Сюжет сериала строится на рассказе о судьбах и взаимоотношениях сотрудников поисково-спасательного отряда, об их рабочих буднях и героических подвигах.
Как рассказал генеральный продюсер кинокомпании «Приор» Родион Павлючик, съемки будут проходить не только в Красноярске, но и в некоторых городах и районах края, а также на популярных в регионе природных локациях. Режиссером сериала стал Андрей Праздников, производит фильм телекомпания НТВ. Всего ожидается прибытие в Красноярск не менее сотни артистов и членов съемочной группы.