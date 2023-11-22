10:33 (мск), источник: AmurMedia.ru
Сергей Кравчук: готовим для хабаровчан интересные решения новогоднего убранства города
Новогодние городки будут радовать и детей, и взрослых во всех районах краевой столицы.
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Более 5 тысяч единиц новогоднего и рождественского оформления украсят Хабаровск в этом году. Город будет радовать хабаровчан витринами, украшенными новогодними символами, уличными ёлками, ледовыми фигурами, флагами с новогодней тематикой. Вечерний город будет подсвечен праздничной иллюминацией, световыми новогодними установками, иллюминированными деревьями, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на администрацию Хабаровска.
«Новый год — прежде всего, семейное торжество, а новогоднее оформление — это именно то, что может поднять жителям города настроение. Мы работаем над этим: украшаем улицы, общественные пространства, готовим для хабаровчан новые интересные решения новогоднего убранства города», — отметил ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В этом году планируется оформление площади имени Ленина, центральных арок парков «Динамо», детского парка «Гайдара» и улицы Муравьёва-Амурского в единой стилевой концепции.
«Мы предлагаем организациям города присоединиться и использовать в оформлении входных зон и прилегающих территорий своих объектов цветовую палитру — красный, золотой и жёлтый цвета», — отметила заместитель мэра по социальным вопросам Ольга Мильчакова.
Основные районные новогодние городки расположатся в парке имени Юрия Гагарина (Индустриальный район), на территориях киноразвлекательного центра «Хабаровск» (Краснофлотский район), дома культуры хабаровского нефтеперерабатывающего завода (Кировский район), школы № 23 (Железнодорожный район), торгового центра «Экодом» (Центральный район).
«Кроме основных городков, в Центральном районе снова появится новогоднее место для отдыха на обновлённой площади Блюхера. Там установят ель, светодиодные и ледовые фигуры, горки, игровые элементы, — рассказала Ольга Мильчакова. — В Железнодорожном районе дополнительно будет оформлен новогодний городок с большой ёлкой, ледовыми фигурами и игровыми зонами на территории Дворца культуры железнодорожников».
Украшаться будет и парк «Северный» в Краснофлотском районе. За счёт внебюджетных и сэкономленных средств учреждения по итогам года там запланировано строительство ледового городка из 9 ледовых композиций, включающих ледовую горку. Также будет работать световая иллюминация.
Традиционно ещё два городка будут украшать краевую площадь имени Ленина и городской парк «Динамо», а в парковой зоне стадиона имени Ленина Кировского района готовится к заливке «народный каток».