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10:57 (мск), источник: Татарстан 24

В Татарстане ожидается снегопад и гололедица на дорогах

В некоторых районах пройдет мокрый снег.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 2 м/с 94% 753 мм рт. ст. +13°
Источник: Татарстан 24

Сегодня в Татарстане ожидается снегопад. А в некоторых районах республики пройдет мокрый снег и ледяной дождь. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РТ.

Местами также ожидается туман, гололед и метель, будет дуть северный, северо-западный ветер, скорость будет достигать 12 метров в секунду. Утром и днем местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Столбик термометра будет показывать от 0 до −5 градусов. Также жителей республики предупредили о снежных заносах и гололедице на дорогах.

Ранее мы писали, что слон Филимон оценил первый в Казани снег. Он осторожно прогулялся по заснеженному вольеру.

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