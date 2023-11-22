10:57 (мск), источник: Татарстан 24
В Татарстане ожидается снегопад и гололедица на дорогах
В некоторых районах пройдет мокрый снег.
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Сегодня в Татарстане ожидается снегопад. А в некоторых районах республики пройдет мокрый снег и ледяной дождь. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РТ.
Местами также ожидается туман, гололед и метель, будет дуть северный, северо-западный ветер, скорость будет достигать 12 метров в секунду. Утром и днем местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.
Столбик термометра будет показывать от 0 до −5 градусов. Также жителей республики предупредили о снежных заносах и гололедице на дорогах.
Ранее мы писали, что слон Филимон оценил первый в Казани снег. Он осторожно прогулялся по заснеженному вольеру.