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10:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Временно закрыто: хабаровский зоосад не работает по техническим причинам

Хабаровский зоосад «Приамурский» приостановил работу.

Источник: Комсомольская правда

Зоосад «Приамурский» имени Сысоева сообщает о временном закрытии по техническим причинам. О возобновлении работы хабаровчан уведомят отдельно.

Напоминаем, что после открытия зоосада насладиться встречей с дикой природой Дальнего Востока можно по следующему графику:

— понедельник: выходной;

— зимой (с 1 октября по 31 марта): с 10:00 до 18:00, касса работает с 10:00 до 17:30;

— летом (с 1 апреля по 30 сентября): с 10:00 до 19:00, касса работает с 10:00 до 18:00.

В связи с географической отдаленностью зоосада и возможными перебоями электроэнергии и связи рекомендуется иметь при себе наличные средства для оплаты услуг.

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