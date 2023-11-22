10:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Временно закрыто: хабаровский зоосад не работает по техническим причинам
Хабаровский зоосад «Приамурский» приостановил работу.
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Зоосад «Приамурский» имени Сысоева сообщает о временном закрытии по техническим причинам. О возобновлении работы хабаровчан уведомят отдельно.
Напоминаем, что после открытия зоосада насладиться встречей с дикой природой Дальнего Востока можно по следующему графику:
— понедельник: выходной;
— зимой (с 1 октября по 31 марта): с 10:00 до 18:00, касса работает с 10:00 до 17:30;
— летом (с 1 апреля по 30 сентября): с 10:00 до 19:00, касса работает с 10:00 до 18:00.
В связи с географической отдаленностью зоосада и возможными перебоями электроэнергии и связи рекомендуется иметь при себе наличные средства для оплаты услуг.