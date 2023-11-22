10:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков откроет бар в Нижнем Новгороде
Заведение расположится на Нижневолжской набережной.
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Солист популярной российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков откроет бар в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте пока еще не открывшегося заведения.
Бар будет расположен на Нижневолжской набережной — в здании, где ранее работал ресторан «Плакучая ива». На фасаде уже разместили вывеску «Руки Вверх бар». Согласно информации с сайта заведения, бар будет оформлен в духе 90-х. Посетителей ждет большой танцпол, отдельные караоке и банкетный зал, терраса с видом на Волгу и вип-комната. Каждые выходные обещают вечеринки с приглашенными звездами.
— На сцене в Нижнем планируются выступления таких звезд, как Иракли, Отпетые Мошенники, Винтаж, Гаязов brothers, Фактор 2, Братья Гримм и других, — говорится в сообщении.
В меню заведения будут всем знакомые блюда из 90-х: салат «Мимоза», «Селедка под шубой», пельмени и окрошка. В баре можно будет заказать коктейль «Алешка» и другие напитки, названные в честь известных хитов.