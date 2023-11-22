11:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Авиасообщение с Усть-Кутом восстановили в Иркутской области
Взлетно-посадочную полосу расчистили и подготовили к обслуживанию самолетов.
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В Приангарье восстановили авиасообщение с Усть-Кутом, которое было нарушено 19 ноября из-за ливневого снега и резкого понижения температуры. Снегопад в городе уже прекратился. Специалисты расчистили взлетно-посадочную полосу и подготовили ее к обслуживанию воздушных судов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Telegram-канал регионального правительства (18+).
«Взлетная полоса отогрета на 100%, специалисты произвели очистку от снега, провели замер коэффициента сцепления», — говорится в сообщении.
Сегодня планируется выполнить четыре рейса по маршруту Иркутск — Усть-Кут — Иркутск. Три из них осуществит авиакомпания «ИрАэро», один — «Ангара».
Напомним, что за три дня было задержано шесть рейсов. По информации региональных властей, пассажиров разместили в гостиницах и обеспечили питанием.
Ранее агентство писало о том, что ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры. Ведомство осуществляют мониторинг соблюдения прав пассажиров.