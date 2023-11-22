09:37 (мск), источник: АиФ Воронеж
Что подарить на День матери?
Делимся подборкой идей для подарков.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
26 ноября отмечается всемирный День матери. В такой день семье придется постараться, чтобы выразить всю свою любовь и подобрать действительно подходящий подарок.
Для увлеченных мам.
Хорошо, если у вашей мамы есть какое-то увлечение. Тогда смело можно дарить материалы для хобби — их не бывает много. Если она любит готовить, то можно подобрать или даже самостоятельно сшить нарядный фартук и прихватку. Если боитесь промахнуться, выручит подарочный сертификат в любимый хобби-маркет.
Для деловых.
В наше время многие мамы не отстают от пап по части деловой активности. Если ваш случай именно такой, то порадуйте ее красивыми аксессуарами — USB-накопитель, визитница, кружка-термос или удобный ежедневник могут облегчить работу и даже в трудовые будни напоминать о семейном тепле.
Для очень занятых.
Говорят, что мамы — как пуговицы, на них все держится. И потому очень часто у женщин не остается времени и возможности потратить его на себя. Подарив ей сертификат на массаж, бьюти-процедуры или в спортивный зал вы поможете ей провести время с пользой. А если к такому подарку будет прилагаться обещание сделать за нее какие-то домашние обязанности, то свободное время на это точно появится.
Для автолюбительниц.
Машина — всегда источник больших трат. Будьте уверены, любая мама порадуется возможности поправить здоровье «железного коня». А если вы рассчитывали на небольшие траты, то можно подарить необходимый для машины аксессуар — хороший ароматизатор или держатель для телефона. А теплая накладка на руль или чехлы на сидения накануне зимы обязательно порадуют любую автоледи.
Для домохозяек.
Такие женщины всегда оценят, если подарок поможет облегчить домашний труд. Подарите маме робот-пылесос или кухонный комбайн, набор новых кухонных аксессуаров или хороший отпариватель. Подойдут и красивые предметы декора, уютный плед или красивая картина.
Для всех.
Лучший подарок для любой мамы — это то, что вы сделали сами. К тому же, это позволяет лишний раз провести всем вместе время, пока вы делаете, например, альбом с семейными фотографиями в технике скрапбукинг. Сладкоежку порадует испеченный семьей торт, а любительница уюта оценит свечки с аромомаслами.