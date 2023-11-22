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09:06 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове завершилась церемония прощания с экс-губернатором Тулеевым

Из-за большого количества желающих проводить экс-губернатора в последний путь время церемонии дважды продляли.

Сегодня, 22 ноября, в последний путь провожают экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Он руководил регионом больше 20 лет.

На церемонию прощания пришли сотни кемеровчан, телеграммы соболезнования семье и близким приходят со всей страны. Послания поступили от президента РФ Владимира Путина, членов правительства РФ, деятелей культуры, военных.

Много добрых слов прозвучало в церемониальном зале от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутата Государственной Думы РФ от Кемеровской области Дмитрия Исламова, заслуженного шахтёра Кузбасса Сергея Неверова и других.

Слова поддержки близким усопшего высказал и нынешний губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Практически весь зал театра был заполнен людьми. Очень много пенсионеров пришло попрощаться с «народным» губернатором.

Присутствовала делегация из Казахстана привезла землю, чтобы положить её у могилы Тулеева как олицетворение дружбы между народами.

Церемония прощания длилась два часа. Из-за большого количества желающих проводить экс-губернатора в последний путь время её время дважды продляли.

Началось отпевание в Знаменском соборе.

Более подробную текстовую трансляцию мы ведём в нашем телеграм-канале, следите за новостями.

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