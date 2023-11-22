09:06 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове завершилась церемония прощания с экс-губернатором Тулеевым
Из-за большого количества желающих проводить экс-губернатора в последний путь время церемонии дважды продляли.
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Сегодня, 22 ноября, в последний путь провожают экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Он руководил регионом больше 20 лет.
На церемонию прощания пришли сотни кемеровчан, телеграммы соболезнования семье и близким приходят со всей страны. Послания поступили от президента РФ Владимира Путина, членов правительства РФ, деятелей культуры, военных.
Много добрых слов прозвучало в церемониальном зале от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутата Государственной Думы РФ от Кемеровской области Дмитрия Исламова, заслуженного шахтёра Кузбасса Сергея Неверова и других.
Слова поддержки близким усопшего высказал и нынешний губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Практически весь зал театра был заполнен людьми. Очень много пенсионеров пришло попрощаться с «народным» губернатором.
Присутствовала делегация из Казахстана привезла землю, чтобы положить её у могилы Тулеева как олицетворение дружбы между народами.
Церемония прощания длилась два часа. Из-за большого количества желающих проводить экс-губернатора в последний путь время её время дважды продляли.
Началось отпевание в Знаменском соборе.
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