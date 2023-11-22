Ураганный ветер и морозы до −15-ти прогнозируют в ближайшие дни в Казахстане

На официальном сайте метеослужбы говорится, что большая часть Казахстана будет находиться под влиянием циклона в этот период.
В связи с этим пройдут осадки в виде дождя и снега: сильные осадки (дождь, снег) ожидаются 23 ноября на юге, юго-востоке, 23—24 ноября на северо-западе, 24 ноября на севере республики.
Только к 25 ноября на юге и юго-востоке, в центре страны постепенно погода будет улучшаться, ожидается погода без осадков.
Помимо этого по республике ожидается усиление ветра 15−28 м/с, 23 ноября на севере, северо-западе очень сильный ветер 30 м/с и более, в северной половине с метелью, гололед.
Ближе к выходным на западе возможно повышение температуры — ночью от −15… +2 градусов до −8 …+8 градусов.
А на северо-западе, севере и в центре страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до −3…-15 градусов, на юге, юго-востоке республики ночью — до −6…+5 градусов, а на востоке — без значительных колебаний до −10 …+3 градусов.
Отметим, синоптики сообщили о том, что в Алматы до конца текущего месяца ожидается плюсовая температура. Снег в южной столице может пойти в последний день месяца, 30 ноября.
Тем не менее полиция Алматы призвала участников дорожного движения к усилению мер безопасности из-за ухудшения погодных условий. Автомобилистов призвали заблаговременно приготовить свои транспортные средства к зимнему сезону и поменять шины.