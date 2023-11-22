10:14 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Скорректирован график поставки трамваев «МиНиН» в Нижний Новгород
Они производятся в регионе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
График поставки трамваев «МиНиН» в Нижний Новгород скорректировали таким образом, чтобы они вышли уже после замены рельсов в городе. Кроме того, на скорости их производства сказывается замена комплектующих. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на региональное министерство транспорта.
На маршруты в Нижнем Новгороде вышли уже 10 новых трамваев. Еще четыре проходят обкатку и регистрацию. Параллельно идет сборка 15 трамваев.
Кроме того, производитель вагонов решил увеличить уровень локализации части запчастей, что тоже сказывается на графике. Сейчас идет испытание новых комплектующих и проработка их поставок. Также на предприятии ведется набор и обучение новых специалистов.
Ранее сообщалось, что до конца 2023 года Нижний Новгород планирует получить еще 50 трамваев «МиНиН», которые производят на российско-белорусском предприятии в Ворсме.