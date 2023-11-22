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13:41 (мск), источник: Don24.ru

«Смотрится атмоcферно»: ростовчане заметили необычное освещение ночного неба

Ростовская область, 22 ноября 2023. DON24.RU. Необычное свечение неба стало поводом для обсуждения в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону

«Янтарная подсветка неба между Ростовом и Таганрогом от колхозного хозяйства по выращиванию овощей. Кого-то восхищает, а кого-то пугает, но смотрится атмоcферно в ночное время суток», — написал автор поста в паблике «Ростов Главный».

Знакомым снимок переслали больше 20 раз.

«Это южное сияние», «Коллайдер запущен», «Как в “Сталкере” — радиоактивный ржавый лес», — отметили пользователи в комментариях.

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