10:04 (мск), источник: Комсомольская правда
Ливень в Краснодаре 22 ноября 2023 года: город встал в 7-балльных пробках
Ливень в Краснодаре 22 ноября продолжится в течение дня.
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В Краснодаре с раннего утра 22 ноября бушует непогода. На город обрушился безумный ливень, который сковал южную столицу в 7-балльных пробках.
Пробки из-за ливня в Краснодаре 22 ноября 2023.
Машины стоят на Фадеева, Евдокии Бершанской, Ставропольской, Суворова, Митрофана Седина, Красной, Кутузова, Промышленной, Северной, Кузнечной, Восточно-Кругликовской, Московской, Российской, 1 Мая, Дзержинского и других. Несмотря на всю силу стихии, ливень не собирается отступать еще как минимум двое суток.
Погода в Краснодаре 22 ноября 2023.
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение до конца 23 ноября. За это время на край обрушатся ливень, грозы, снег и безумные порывы ветра до 23 метров в секунду.
«На реках в Горячем Ключе, Геленджике, а также в Северском и Туапсинском районах ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок», — сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Кроме того, местами в крае ожидается гололед. Он покроет землю в Тихорецке, Сосыке, Каневской, Тимашевске. Но основной удар стихии все же пришелся на курорты Черноморского побережья.
В Анапе за 4 часа выпала месячная норма осадков. В городе до конца 22 ноября действует экстренное предупреждение.
«С часу ночи в городе выпало 30 миллиметров осадков. Спецтехника откачивает воду с улиц Северной и Садовой», — уточнили в пресс-службе мэрии Анапы.
Кроме того, на Пионерском проспекте произошло отключение света. На месте уже работают аварийные бригады.