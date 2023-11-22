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09:38 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове к 2030 году планируют построить две канатных дороги

Такое решение городские власти приняли в связи с планами увеличить туристический поток.

Городские власти Кемерова к 2030 году намерены увеличить туристический поток до 300 тысяч человек в год.

Такие планы требуют возведения новых объектов туристической логистики, в частности строительства канатных дорог — от музея-заповедника «Красная Горка» до парка культуры и отдыха «Парк Чудес» (протяженностью 0,9 км) и от центра города до природного комплекса «Сосновый бор» (порядка 2,5 км).

«Эти мероприятия позволят нам усилить позицию Кемерова как удобного транспортного хаба для жителей Кузбасса», — прокомментировали в городской мэрии.

Городские власти обещают позаботиться и об улучшении транспортной инфраструктуры, запланирована реконструкция трамвайных путей.

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