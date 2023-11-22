09:38 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове к 2030 году планируют построить две канатных дороги
Такое решение городские власти приняли в связи с планами увеличить туристический поток.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Городские власти Кемерова к 2030 году намерены увеличить туристический поток до 300 тысяч человек в год.
Такие планы требуют возведения новых объектов туристической логистики, в частности строительства канатных дорог — от музея-заповедника «Красная Горка» до парка культуры и отдыха «Парк Чудес» (протяженностью 0,9 км) и от центра города до природного комплекса «Сосновый бор» (порядка 2,5 км).
«Эти мероприятия позволят нам усилить позицию Кемерова как удобного транспортного хаба для жителей Кузбасса», — прокомментировали в городской мэрии.
Городские власти обещают позаботиться и об улучшении транспортной инфраструктуры, запланирована реконструкция трамвайных путей.
Ранее мы писали, что в Шерегеше в тестовом режиме запустили самый большой в России тюбинг-парк «Белка». К Новому году он должен заработать в полную силу.