Главное
Спецоперация на Украине
12:10 (мск), источник: АиФ Воронеж

Воронежцам предлагают оценить качество работы поликлиники

Инициативу предложила Общественная палата региона.

В Воронежской области скоро заработает онлайн-сервис по оценке качества услуг поликлиник, сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.

Воронежцы смогут заполнить анкету из 14 пунктов. Ожидаемый список вопросов: оценка качества инфраструктуры, удобство электронной записи к врачу, время ожидания приема, качество медобслуживания.

Нововведение никого ни к чему не обязывает. Участие в опросе добровольно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Когда будут магнитные бури в декабре 2023?
Дедовский способ предотвращает тяжелый ковид — учёные
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медицина