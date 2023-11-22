12:10 (мск), источник: АиФ Воронеж
Воронежцам предлагают оценить качество работы поликлиники
Инициативу предложила Общественная палата региона.
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В Воронежской области скоро заработает онлайн-сервис по оценке качества услуг поликлиник, сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.
Воронежцы смогут заполнить анкету из 14 пунктов. Ожидаемый список вопросов: оценка качества инфраструктуры, удобство электронной записи к врачу, время ожидания приема, качество медобслуживания.
Нововведение никого ни к чему не обязывает. Участие в опросе добровольно.