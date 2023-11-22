12:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Лавочки, спортплощадки, пуфикики и фотозоны: Полный список зимних пляжей Сочи
На зимних пляжах в Сочи установили пуфики и фотозоны.
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В Сочи сейчас отдыхает почти 145 тысяч человек. И чтобы туристам было комфортно в это время года у моря, на курорте открыли зимние пляжи. То есть поставили на берегу скамейки и качели, чтобы отдыхающим и зимой было где присесть и полюбоваться морем. Всего их — 36.
— Все зимние пляжи находятся в свободном доступе. Они расположены во всех районах города, которые граничат с морем. Для удобства туристов местные компании разработали развлекательные и спортивные программы, — рассказали в мэрии Сочи, — В приоритете — создание комфортных условий для круглогодичного отдыха туристов и жителей города. На пляжах в межсезонье будут работать зоны отдыха, установлены лавочки, деревянные настилы для занятий спортом, пуфики, световые и фотозоны. Все благоустроенные территории обозначены золотистым флагом «Зимний пляж».
БУДЬ В КУРСЕ.
Где открыли зимние пляжи.
Лазаревский район:
«Море 1», «Море 2», «Лазаревский-1», «Лазаревский-2», «Взморье», «Багратион». «Санаторий “Одиссея”», «Лучезарный», «Дагомыс».
Центральный район:
«Куба», «Русалочка», «Маяк», «Мориса Тореза», «Приморский», «Приморский-1», «Приморский-2».
Хостинский район:
«Цирк», «Заря», «Санаторий “Зеленая роща”, “Белый лотос”, “Спутник”, “Красный штурм”, “Робинзон”, “Чкаловский”.
Адлерский район:
Пляжи «Фрегат», «Дельфин-1», «Коралл», «Апельсин», «Огонек — 3», «Огонек — 2», «Лазурь», «Южное взморье», «Чайка-1», «Чайка детский», «Чайка-2», «Жемчужина Сочи».
РЕЖИМ РАБОТЫ.
Время работы зимних пляжей зависит от погоды на курорте. Прогулочные набережные доступны для отдыхающих всегда, а сами зимние пляжи в солнечные дни открыты на протяжении светового дня.