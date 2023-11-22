11:43 (мск), источник: АиФ Владивосток
На Приморье надвигается снежный циклон
Погода испортится в ночь на 23 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В ближайшую ночь над Приморьем пройдет циклонический вихрь, который принесет с собой разнообразные осадки. В некоторых районах северной половины региона ожидается сильный снегопад. Важно отметить, что при таких условиях возможно образование гололеда, что может существенно затруднить движение по дорогам. Тем не менее, ночь не будет слишком холодной, температура будет колебаться в пределах +1… −4 °С, на побережье ожидается +2… +5 °С.
Завтра днем циклон переместится на Сахалин, что приведет к уменьшению осадков в регионе. В южных и западных районах осадки полностью прекратятся, однако на остальной территории ожидается небольшой и умеренный снег.
За циклоном северо-западными потоками начнет проникать холодное воздух, что приведет к незначительному понижению температуры. Максимальные значения будут немного выше ночных, составят −2… +5 °С и будут наблюдаться в первой половине дня. Однако затем начнется похолодание. В то же время, на востоке региона воздух успеет прогреться до значений +6… +10 °С.
В большинстве районов Приморья ожидается северо-западный ветер со скоростью 13 — 22 м/с, на побережье местами порывы могут достигать 23 — 26 м/с.