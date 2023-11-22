Недалеко от Казани появится новая развязка с трассой М-7

Этот объект станет частью новой дороги, разработка которой началась с затратами в размере 5,4 миллиарда рублей от Казани до «Большого Зеленодольска». Развязка будет представлять собой путепровод над дорогой и два наземных заезда и съезда на автотрассу.
Новая дорога будет иметь начало в тупике на улице Садовой и пройдет над М-7, обойдет село Новая Тура и выйдет на трассу Зеленодольск — Казань. Кроме того, к дороге будут добавлены два ответвления для нового строительства: первое — от стороны Осиново, второе — от стороны Туры.
Напомним, власти Казани ищут финансирование для второй очереди Вознесенского тракта.