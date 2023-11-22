10:44 (мск), источник: Мослента
Названы самые популярные у москвичей новогодние направления
Популярным у москвичей новогодним направлением для путешествий в этом году стал Север. Больше всего спрос вырос на поездки в Великий Устюг.
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Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе «Авито Услуг».
Кроме того, на Новый год жители столицы планируют поехать в Карелию, а в сочельник и Рождество выбирают поездки в Краснодар. Самым популярным направлением для любителей активного отдыха на январские выходные стали Красная Поляна, Приэльбрусье и поселок Шерегеш в Кемеровской области.
По данным «Авито Услуг», в этом году москвичи стали заказывать автомобильные туристические поездки на новогодние каникулы в два раза чаще, чем в прошлом году. Популярными автонаправлениями стали: Красная Поляна, Калининград, Великий Устюг, Карелия, Сочи, Абхазия и Тбилиси.