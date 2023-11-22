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10:44 (мск), источник: Мослента

Названы самые популярные у москвичей новогодние направления

Популярным у москвичей новогодним направлением для путешествий в этом году стал Север. Больше всего спрос вырос на поездки в Великий Устюг.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе «Авито Услуг».

Кроме того, на Новый год жители столицы планируют поехать в Карелию, а в сочельник и Рождество выбирают поездки в Краснодар. Самым популярным направлением для любителей активного отдыха на январские выходные стали Красная Поляна, Приэльбрусье и поселок Шерегеш в Кемеровской области.

По данным «Авито Услуг», в этом году москвичи стали заказывать автомобильные туристические поездки на новогодние каникулы в два раза чаще, чем в прошлом году. Популярными автонаправлениями стали: Красная Поляна, Калининград, Великий Устюг, Карелия, Сочи, Абхазия и Тбилиси.

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