11:51 (мск), источник: Время
Нижегородская мэрия прокомментировала изменение распорядка в школах
Изменять правила не планируется.
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Внутренний распорядок в нижегородских школах менять не будут, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе департамента образования Нижнего Новгорода.
Ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что в лицее № 82 ввели запрет на дискредитацию ВС РФ.
«Патриотическое и гражданское воспитание является приоритетом воспитательной политики как в системе образования в целом, так и в каждой образовательной организации, — подчеркнули в ведомстве. — По закону об образовании, организация обладает автономией, то есть самостоятельностью в осуществлении образовательной, научной и административной деятельности».
В департаменте добавили, что к компетенции школ относятся разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных актов.
В связи с этим централизованного изменения правил внутреннего распорядка не планируется.
Ранее в школах Нижегородской области стартовала программа формирования здорового образа жизни.