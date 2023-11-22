11:50 (мск), источник: АиФ Воронеж
Столовая воронежского села прославилась на всю Россию
Пищеблок Новоусманской школы № 5 «Эврика» занял второе место во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая — 2023».
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Быть победителем для пищеблока не в новинку — в прошлом году участие в областном конкурсе завершилось призовым местом. В нынешнем году — безоговорочная победа в региональном туре, выход на федеральный уровень, и вот оно — «серебро» в номинации «Лучшая сельская школьная столовая».
Из 25 тысяч.
Региональные этапы конкурса прошли в 77 регионах страны, в них участвовало более 25 тысяч школ. Конкуренция — ещё та. В федеральный тур вышли только 400 участников из 68 регионов. Финальные состязания включали нескольких испытаний: кулинарный поединок школьных поваров, выставка тематических столов «Школьное питание 3.0», блицтурнир «Три вопроса от родителей», квест-практикум «Безопасный пищеблок». Весь этот серьёзный отбор достойно преодолела «Эврика» и стала победителем.
Школа, открытая в сентябре прошлого года, выглядит по-настоящему современно: яркие краски в дизайне, свежий ремонт, новое оборудование. Столовая ей под стать: много пространства, удобная мебель и… уютный запах домашней еды. В чемпионском пищеблоке ежедневно питается более тысячи школьников, их кормит команда из 14 поваров. Дети получают завтраки и обеды в две смены — на двух больших переменах в сюда приходят сначала малыши, затем — ученики с пятого по одиннадцатый классы.
«С прошлого года мы скорректировали меню, набрались опыта, поэтому и удалось улучшить результаты и получить второе место по России, — рассказывает завпроизводством столовой Лариса Суворова. — При приготовлении мы используем только свежие продукты, фрукты нам поставляют местные производители из Новой Усмани».
Шведский стол? — Почему бы и нет?
Впрочем, главным компонентом вкусной пищи Лариса Суворова считает любовь к своей работе. К утверждению меню здесь подходят особо тщательно: на родительских собраниях выясняют, какие блюда у детей пользуются особой популярностью, прислушиваются к предложениям со стороны самих школьников. В качественном питании сами работники столовой заинтересованы, можно сказать, кровно — в поварах немало родителей учеников.
Помимо отличной столовой, в школе также работает кафе-буфет. Здесь дети могут не только перекусить любимыми бургерами или кофе, но и просто провести вместе свободное время, для этого есть комфортная зона отдыха, стеллаж с книгами и небольшая сцена.
На достигнутом «Эврика» останавливаться не собирается. По словам директора школы Марины Бобровой, вскоре учеников могут ждать ещё более интересные изменения в питании.
«В ближайшем году мы планируем продолжить совершенствовать систему питания, улучшать работу столовой и ввести ресторанный формат — шведский стол», — рассказала «АиФ» Марина Боброва.