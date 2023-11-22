10:45 (мск), источник: АиФ Пермь
22 ноября в Пермском крае снова ожидается сильный снегопад
До утра 23 ноября в краевом центре может выпасть от 6 до 13 миллиметров осадков.
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Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ предупредили, что 22 ноября в Пермском крае снова ожидается сильный снегопад.
«Обильные осадки вероятны на севере региона. В Перми они возобновятся вечером и усилятся ночью — по мере приближения центра циклона. До утра 23 ноября в краевом центре может выпасть от 6 до 13 миллиметров осадков, а на юго-западе Прикамья — до 20 миллиметров», — говорят метеорологи.
Напомним, 21 ноября на Пермский край обрушился сильнейший за пять лет снегопад. В результате на дорогах возникли пробки, аэропорт на время приостановил отправку и приём воздушных судов.