11:48 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Волгоградский детский хирург признан одним из лучших врачей в стране
В номинации «Лучший детский хирург» Сергей Абакаров стал одним из трех победителей премии «Сияющие звезды медицины».
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Сергей Абакаров в 2017 году закончил медуниверситет в Ростове-на-Дону, получив две специализации: детский хирург и уролог-андролог.
Сейчас 32-летний хирург трудится в Волгоградской клинической больнице скорой медицинской помощи № 7. Также он работает в должности ассистента кафедры детской хирургии в медицинском вузе города-героя.
В рамках конкурса Сергей Абакаров удостоен диплома номинанта Гран-при 2023 и награжден виртуальной медалью, которую можно будет увидеть на специальном сервисе, где пользователи оставляют отзывы о врачах.