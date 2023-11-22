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11:48 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Волгоградский детский хирург признан одним из лучших врачей в стране

В номинации «Лучший детский хирург» Сергей Абакаров стал одним из трех победителей премии «Сияющие звезды медицины».

Сергей Абакаров в 2017 году закончил медуниверситет в Ростове-на-Дону, получив две специализации: детский хирург и уролог-андролог.

Сейчас 32-летний хирург трудится в Волгоградской клинической больнице скорой медицинской помощи № 7. Также он работает в должности ассистента кафедры детской хирургии в медицинском вузе города-героя.

В рамках конкурса Сергей Абакаров удостоен диплома номинанта Гран-при 2023 и награжден виртуальной медалью, которую можно будет увидеть на специальном сервисе, где пользователи оставляют отзывы о врачах.

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