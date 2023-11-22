11:43 (мск), источник: Время
Александр Дехтяр рассказал о планах застройки Гребного канала
Итоговый проект застройки пока не разработан.
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Комплексное развитие территории Гребного канала в Нижнем Новгороде поможет ей сохранить статус рекреационной зоны в соответствии с Генпланом. Об этом заявил директор бюро «Архстрой» Александр Дехтяр в интервью информагентству «Нижний сейчас».
По его словам, этот статус не будет «тотальным».
«Иначе здесь будут десятки гектаров полей с неясным наполнением, в том числе коммерческим, с неясным источником финансирования. Такие территории необходимо не только благоустроить, но и содержать».
Он считает, что набережная Гребного канала требует строительства берегоукрепления.
«Тяжелое финансовое обременение заставляет искать на этой территории коммерчески привлекательные стороны, в частности, жилье», — сказал Дехтяр.
Архитектор подчеркнул, что в ходе работы над проектом комплексного развития Канала во главе угла всегда была позиция соблюдения баланса частных и общественных интересов. Он напомнил, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин озвучивал требования обеспечить доступность набережной Гребного канала для всех горожан. Поэтому нужно спроектировать ее так, чтобы ширина набережной была достаточной для прогулок и вошла в систему беговых и велосипедных дорожек.
«Набережная Гребного канала должна стать естественным продолжением Нижне-Волжской», — добавил Дехтяр, уточнив, что когда набережная будет закольцована, ее общая протяженность составит около 16 км.
По словам директора бюро «Архстрой», проекта с архитектурой зданий жилого квартала еще нет, сейчас определяется планировочная структура.
«Только следующим этапом станет квартирография. Предварительно предполагалось, что здесь будет несколько кварталов разного уровня комфорта».
Напомним, большинство нижегородцев допускают жилую застройку на Гребном канале.
Также напомним, что гостиницу построят на полуострове Печерские пески Гребного канала.