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11:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Систему по борьбе с сосульками разработали ученые ЮФУ в Ростове-на-Дону

В Ростовской области придумали новое изобретение от сосулек на крышах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области разработали радиоуправляемый набор, который может быть полезен в борьбе с сосульками на крышах. Об этом «Известиям» рассказал главный научный сотрудник института интеллектуальных материалов ЮФУ Камал Абдулвахидов.

По словам ученого, речь идет о конструкции из нескольких мини-моторов со смещенным валом. Технику предлагается крепить на расстоянии 1 метра по периметру здания и включать на 1−1,5 часа в холодную погоду.

— После нескольких случаев, когда сосульки падали на людей, подумал, что эту проблему можно решить. Нужно сделать небольшой карниз, который должен вибрировать с помощью моторов. Сосульки образуются, когда вода стекает с крыши и накапливаться в одном месте. Система препятствует этому, — разъяснил Камал Абдулвахидов.

Разработчик отметил, что при необходимости устройства можно оборудовать датчиками температуры и влажности.

Добавим, сейчас для борьбы с сосульками используют нагревательные системы, но они слишком энергоемкие. При этом на новую систему из 10-ти моторов тратится всего 0,003 кВт/ч. Это меньше, чем нужно для работы лампочки.

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