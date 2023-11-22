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11:33 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске троллейбус № 10 изменит маршрут

Ограничения будут действовать до вечера 3 декабря.

В Челябинске временно поменяется маршрут троллейбуса № 10, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на мэрию.

Напомним, с 8 часов 23 ноября до 20 часов 3 декабря планируется прекратить движение троллейбусов от улицы Гагарина до улицы 5-я Электровозная из-за капремонта теплотрассы, в связи с чем троллейбус № 10 направят от парка Гагарина до кольца озера Смолино.

Пассажирам рекомендуют воспользоваться автобусами № 27, 33.

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